Россиянам стали чаще одобрять заявки на онлайн-кредиты

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Банки в России стали чаще одобрять заявки на онлайн-кредиты, наибольшую активность проявляют жители крупных городов, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.

"В первом квартале 2026 года мы видим постепенный рост одобрений со стороны банков (5,29% в 2025 году против 8,56% в этом году - рост на 3,27 процентного пункта)", – сообщил директор по развитию финансовых продуктов Магомед Гамзаев, слова которого приводятся в исследовании.

"Мы по-прежнему отмечаем наибольшую активность в запрошенных кредитных средствах среди жителей крупных городов", - добавил он.

В ходе исследования эксперты проанализировали онлайн-оформление кредитных продуктов среди россиян и выяснили, что главной целью в 93% случаев стали "просто деньги" (потребительский кредит), на рефинансирование пришлось 4% заявок, на покупку подержанного автомобиля – 2%, а на новый автомобиль – всего 1%.

По данным финансового маркетплейса, в первом квартале 2026 года средний размер запрошенного кредита составил 26 578 рублей, а средний срок – 61 день. Максимальная сумма достигла в среднем 300 тысяч рублей. В зависимости от региона показатели различаются.

Так, в Санкт-Петербурге средняя сумма запрошенного займа составила 31 544 рубля, в Самаре 28 033 рубля, Казани – 27 465 рублей, Тюмени – 26 381 рубль, Новосибирске – 25 611 рубля и Екатеринбурге – 25 515 рублей.