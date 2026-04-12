04:32 12.04.2026 (обновлено: 06:34 12.04.2026)
Россиянам стали чаще одобрять заявки на онлайн-кредиты

Банковская карта. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Банки в России стали чаще одобрять заявки на онлайн-кредиты, наибольшую активность проявляют жители крупных городов, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
"В первом квартале 2026 года мы видим постепенный рост одобрений со стороны банков (5,29% в 2025 году против 8,56% в этом году - рост на 3,27 процентного пункта)", – сообщил директор по развитию финансовых продуктов Магомед Гамзаев, слова которого приводятся в исследовании.
"Мы по-прежнему отмечаем наибольшую активность в запрошенных кредитных средствах среди жителей крупных городов", - добавил он.
В ходе исследования эксперты проанализировали онлайн-оформление кредитных продуктов среди россиян и выяснили, что главной целью в 93% случаев стали "просто деньги" (потребительский кредит), на рефинансирование пришлось 4% заявок, на покупку подержанного автомобиля – 2%, а на новый автомобиль – всего 1%.
По данным финансового маркетплейса, в первом квартале 2026 года средний размер запрошенного кредита составил 26 578 рублей, а средний срок – 61 день. Максимальная сумма достигла в среднем 300 тысяч рублей. В зависимости от региона показатели различаются.
Так, в Санкт-Петербурге средняя сумма запрошенного займа составила 31 544 рубля, в Самаре 28 033 рубля, Казани – 27 465 рублей, Тюмени – 26 381 рубль, Новосибирске – 25 611 рубля и Екатеринбурге – 25 515 рублей.
В топ-3 региона по числу кредитных заявок вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, самые высокие средние суммы одобренных кредитов зафиксированы в Москве – 1 214 827 рублей и в Московской области – 1 107 969 рублей.
