"Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" и остался лидером РПЛ - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
21:33 12.04.2026 (обновлено: 21:34 12.04.2026)
"Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" и остался лидером РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. "Краснодар" на выезде сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге в присутствии 48 563 зрителей, завершилась со счетом 1:1. Вендел на 27-й минуте вывел вперед "Зенит". "Краснодар" от поражения спас Лукас Оласа (69). На 78-й минуте прямую красную карточку получил нападающий "Зенита" Педро.
Российская премьер-лига (РПЛ)
12 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
1 : 1
Краснодар
27‎’‎ • Вендел
69‎’‎ • Лукас Оласа
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Краснодар" (53 очка) сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Зенит" (52) располагается на второй позиции.
В 25-м туре "Зенит" в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо", "Краснодар" примет "Балтику" из Калининграда. Обе встречи пройдут 19 апреля.
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
"Спартак" потерял очки в матче РПЛ с "Ростовом"
Вчера, 18:33
 
