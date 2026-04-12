"Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" и остался лидером РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. "Краснодар" на выезде сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге в присутствии 48 563 зрителей, завершилась со счетом 1:1. Вендел на 27-й минуте вывел вперед "Зенит". "Краснодар" от поражения спас Лукас Оласа (69). На 78-й минуте прямую красную карточку получил нападающий "Зенита" Педро.

"Краснодар" (53 очка) сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Зенит" (52) располагается на второй позиции.