Полет Гагарина стал символом прогресса, заявил казахстанский космонавт

АСТАНА, 12 апр - РИА Новости. Казахстанский космонавт Айдын Аимбетов опубликовал видеопоздравление с 65-й годовщиной первого полета человека в космос и отметил, что полет Гагарина стал символом научного прогресса, сообщает пресс-служба посольства РФ в Казахстане.
"Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Примите искренние поздравления с 65-летием первого полета человека в космос. Этот день занимает особое место в истории всего человечества. Полет Юрия Гагарина стал символом научного прогресса, смелости и стремления человека к познанию неизвестного", - говорится в видеопоздравлении.
Как отметил Аимбетов, прошедшие десятилетия показали, что космос - это сфера, которая объединяет людей, страны и научные школы, здесь особенно ценны преемственность, опыт и совместное движение вперед. Казахстанский покоритель космоса подчеркнул, что космическую отрасль продолжает развиваться, опираясь на богатое наследие и современные технологии.
"Космодром Байконур остается уникальной площадкой, где история и будущее космонавтики встречаются в одном месте. Особую роль играет профессиональное взаимодействие специалистов "Казкосмоса" и "Роскосмоса", обмен опытом и реализация совместных проектов, направленных на развитие безопасных и эффективных космических технологий", - добавил Аимбетов.
Айдын Аимбетов - казахстанский космонавт, Народный герой Казахстана, генерал-майор ВВС Казахстана. Со 2 по 12 сентября 2015 года совершил космический полёт в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-18М" к Международной космической станции. Аимбетов является председателем правления совместного казахстанско-российского предприятия "Байтерек".