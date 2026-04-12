© пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Производство лифтового оборудования на Карачаровском механическом заводе в Москве

Ликсутов: КМЗ поставит лифты для космодрома "Восточный" в 2026 году

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) стал поставщиком лифтового оборудования для инфраструктуры космодрома "Восточный", в текущем году туда направят восемь лифтов столичного производства, заявил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он рассказал, что по задаче мэра столицы Сергея Собянина Москва оказывает всестороннюю поддержку предприятиям, которые обеспечивают высокотехнологичной продукцией не только город, но и другие регионы России

« "Карачаровский механический завод продолжает расширять поставки современного лифтового оборудования для значимых инфраструктурных объектов на территории Российской Федерации. В 2026 году подъемники КМЗ направят на космодром “Восточный”. Лифты московского производителя используются в комплексе специального назначения в Дальневосточном федеральном округе", — заявил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Отмечается, что помимо административных площадок, лифтовое оборудование Карачаровского механического завода используется при возведении новых жилых домов в городском округе ЗАТО Циолковский с населением более 7 тысяч человек.

"Карачаровский механический завод поставляет подъемное оборудование для объектов, расположенных в различных природных условиях. Для стабильной работы лифтов в Амурской области учтены отдаленность космодрома и инженерно-технические характеристики, в полной мере отвечающие эксплуатации в резко континентальном климате региона", — сообщил, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов

Оборудование Карачаровского механического завода на служебных и социально значимых объектах территории космодрома "Восточный" обладает оптимальными показателями запаса прочности и грузоподъемности.

Сотрудничество с космической отраслью остается важной частью истории и развития Карачаровского механического завода. Предприятие участвовало в создании специального подъемного оборудования для ракетно-космических комплексов, поставляло лифты для башен обслуживания на Байконуре , а также для проектов "Н1", "Буран" и "Протон", обеспечивая доставку персонала и грузов на заданные уровни. Поставка лифтов для космодрома "Восточный" стала продолжением многолетнего участия КМЗ в проектах отечественной космонавтики, отметили в пресс-службе департамента.