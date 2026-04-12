"Коламбус" обыграл "Монреаль" в матче НХЛ, Марченко отдал ассист

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Монреале завершилась победой гостей со счетом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). В составе "Коламбуса" шайбы забросили Бун Дженнер (2-я минута), Чарли Койл (6), Кирилл Марченко (22), Шон Монахан (31) и Чарли Койл (50). У "Канадиенс" отличились Джош Айверсон (12) и Коул Кофилд (44).
Также Марченко отдал голевую передачу. Он был признан второй звездой встречи. Всего на счету россиянина 67 очков (27 голов + 40 передач) в 74 играх сезона. Ассистировал Марченко Иван Проворов, в активе которого 31 (9+22) результативное действие в 80 матчах. Их одноклубник Дмитрий Воронков пропустил матч из-за травмы. За "Монреаль" сыграл Иван Демидов, не набравший очков.
"Коламбус" (92 очка) занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона. "Монреаль" (104) идет третьим в Атлантическом дивизионе.
В другом матче "Вегас Голден Найтс" в овертайме одержал выездную победу над "Колорадо Эвеланш" - 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Игрок гостей Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой и был признан третьей звездой встречи. Ассистировал ему Иван Барбашев. "Сан-Хосе" на домашнем льду по буллитам проиграл "Ванкувер Кэнакс" - 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1). В составе хозяев дубль оформил россиянин Игорь Чернышов. В эпизоде со вторым голом ему ассистировал Дмитрий Орлов.