СМИ раскрыли планы Ирана на Ормузский пролив

02:22 12.04.2026 (обновлено: 06:46 12.04.2026)
WSJ: Иран будет пропускать не более десятка судов в день через Ормузский пролив

Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Иран намерен пропускать не более десятка судов через Ормузский пролив, при этом плата за процедуру может доходить до двух миллионов долларов, пишет газета Wall Street Journal.
"В рамках прекращения огня, достигнутого с США в этом месяце, Иран заявил посредникам, что ограничит число судов, проходящих через (Ормузский пролив. — Прим. ред.) до около десятка в день и будет взимать плату… Плата доходит до двух миллионов долларов для самых больших супертанкеров", — говорится в статье.
По данным издания, судовладельцы из нескольких стран договариваются о пересечении Ормузского пролива с Корпусом стражей исламской революции.
Как отмечается, немногочисленные плавучие средства, пересекающие пролив, должны двигаться по специально выделенным маршрутам и получать соответствующие разрешения.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.
В субботу в Исламабаде прошли переговоры делегаций двух стран, где, в частности, обсуждали будущее этого водоема. Как сообщил по итогам встречи вице-президент США Джей Ди Вэнс, сделки достичь не удалось, а представители Соединенных Штатов возвращаются на родину.
