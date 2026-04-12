Рейтинг@Mail.ru
Имя Юрия Гагарина занесут в Книгу памяти и славы "Вечно живые" - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 12.04.2026 (обновлено: 03:37 12.04.2026)
© Фото : предоставлено пресс-службой Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи
© Фото : предоставлено пресс-службой Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи
Юрий Гагарин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Имя Юрия Гагарина, совершившего первый в мире полет в космос, занесут в Книгу памяти и славы "Вечно живые", а в честь 65-летия его полета в воскресенье в Санкт-Петербурге пройдут тематические выставки, лекции, концерты и мастер-классы.
"Тринадцатого апреля - торжественная церемония занесения имени советского космонавта и военного лётчика, первого человека, совершившего космический полёт, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина в Книгу Памяти и славы "Вечно живые", - сообщил городской музейно-выставочный комплекс "Россия – моя история".
В этом музее в рамках "Недели космоса" до 19 апреля работает выставка "Созвездие космонавтов", которая, как обещают организаторы, призвана раскрыть "трансформацию космоса из секретной темы в главный медиапроект XX века".
Также в воскресенье мероприятия ко Дню космонавтики пройдут в Петропавловской крепости в историческом центре Петербурга, где, в частности, откроется выставка "День инноваций", где гостей также ждут выступление оркестра Военно-космической академии имени Можайского, мастер-классы для детей и тематические лекции.
В воскресенье посетители смогут бесплатно побывать в Музее космонавтики и ракетной техники имени Глушко.
В День космонавтики во дворце Белосельских-Белозерских будет представлена и "Лунная программа". Как отмечает городской комитет по культуре, Санкт‑Петербургский государственный академический симфонический оркестр наряду с популярными музыкальными произведениями впервые представит симфоническую поэму "Луноход" композитора Бориса Майзеля и симфонию №7 "Лунное море" Алемдара Караманова.
"Венчает программу симфоническая версия музыки группы Pink Floyd из культового альбома "Обратная сторона Луны", - рассказали в комитете по культуре.
Ряд городских кинотеатров в воскресенье покажет фильмы, посвящённые космосу и его покорителям – от новинок кинопроката до классики советского кинематографа для юношества ("Москва – Кассиопея" и "Отроки во Вселенной").
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Санкт-ПетербургРоссияЮрий Гагарин (космонавт)Владимир ПутинPink FloydОбществоКосмос65-летие полета Гагарина в космос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала