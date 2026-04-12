Фьюри бросил вызов Джошуа после победы над Махмудовым

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри бросил вызов соотечественнику Энтони Джошуа после победы над россиянином Арсланбеком Махмудовым в поединке в Лондоне.
Находившийся на стадионе Джошуа ответил на вызов. "Тайсон Фьюри, у меня никогда не было проблем с тем, чтобы выйти с тобой на ринг. Я бил тебя, когда мы были пацанами, и побью снова. Не тебе указывать мне, что делать. Я здесь хозяин", - сказал Джошуа.
Фьюри владел титулами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. В 2017 году боксер получил двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на метаболит кокаина. На счету 37-летнего британца 36 побед, два поражения и одна ничья.
Джошуа 36 лет, в январе он вернулся к тренировкам после ДТП в Нигерии, в результате которого погибли два человека. На счету британца 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии IBF, WBA, WBO и IBO. В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола.
5 апреля, 08:33