Фьюри бросил вызов Джошуа после победы над Махмудовым

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри бросил вызов соотечественнику Энтони Джошуа после победы над россиянином Арсланбеком Махмудовым в поединке в Лондоне.