ЦСКА обратится в РФС из-за судейства в матче против "Сочи"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за судейства в матче против "Сочи", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.