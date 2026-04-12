Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обратится в РФС из-за судейства в матче против "Сочи" - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
20:40 12.04.2026 (обновлено: 20:58 12.04.2026)
ЦСКА обратится в РФС из-за судейства в матче против "Сочи"

Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за судейства в матче против "Сочи", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
ЦСКА 12 апреля дома проиграл "Сочи" (0:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч был забит с пенальти, который был назначен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).
«
"ЦСКА обратится в ЭСК РФС по нескольким эпизодам из матча против "Сочи", - сообщил источник. По данным РИА Новости, поводы для обращения - пенальти в ворота ЦСКА на 11-й минуте и неудаление вратаря "Сочи" Александра Дегтева на 62-й минуте.
ЦСКА после 24 матчей занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Отставание от идущего первым и проведшего на игру меньше "Краснодара" составляет 10 очков. В 25-м туре армейцы 18 апреля на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов".
Вчера, 20:15
 
ФутболСочиПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    13.04 17:00
    К. Норри
    С. Вавринка
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 19:45
    Факел
    Родина
  • Футбол
    13.04 21:45
    Фиорентина
    Лацио
  • Футбол
    13.04 22:00
    Леванте
    Хетафе
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала