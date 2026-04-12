ЦСКА обратится в РФС из-за судейства в матче против "Сочи"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за судейства в матче против "Сочи", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
ЦСКА 12 апреля дома проиграл "Сочи" (0:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч был забит с пенальти, который был назначен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).
"ЦСКА обратится в ЭСК РФС по нескольким эпизодам из матча против "Сочи", - сообщил источник. По данным РИА Новости, поводы для обращения - пенальти в ворота ЦСКА на 11-й минуте и неудаление вратаря "Сочи" Александра Дегтева на 62-й минуте.
ЦСКА после 24 матчей занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Отставание от идущего первым и проведшего на игру меньше "Краснодара" составляет 10 очков. В 25-м туре армейцы 18 апреля на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов".