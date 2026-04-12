В махачкалинском "Динамо" назвали хорошим результатом ничью с "Локомотивом"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что считает хорошим результатом гостевую ничью против московского "Локомотива".
"Локомотив" и "Динамо" 12 апреля сыграли вничью (1:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Махачкалинцы упустили победу, пропустив мяч на 88-й минуте.
"Качество игры хорошее, по самоотдаче ни к кому нет вопросов. Плохо, что не удержали победный счет, но команда - молодцы. Главный тренер со штабом хорошо отработали. Также хотел бы отметить наших болельщиков, их было хорошо слышно на стадионе - поддержка была хорошая", - сказал Газизов.
"Были и более обидные результаты. Ничья с "Локомотивом" на его поле - хороший результат. Понятно, что огорчились, но сама игра была хорошая", - отметил генеральный директор махачкалинцев.
"Динамо" после 24 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Отрыв от зоны стыков составляет одно очко, от зоны прямого вылета в Первую лигу - три очка. В 25-м туре махачкалинцы 19 апреля на своем поле встретятся с петербургским "Зенитом".