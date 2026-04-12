Гол Монтеса спас "Локомотив" от поражения в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
18:28 12.04.2026 (обновлено: 18:38 12.04.2026)
Гол Монтеса спас "Локомотив" от поражения в матче РПЛ с махачкалинским "Динамо"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Московский "Локомотив" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. В составе "Динамо" пенальти реализовал Хазем Мастури (64-я минута). У "Локомотива" мяч забил Сесар Монтес (88).
Российская премьер-лига (РПЛ)
12 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Локомотив
1 : 1
Динамо Махачкала
87‎’‎ • Сесар Монтес
(Николай Комличенко)
63‎’‎ • Хазем Мастури (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Локомотив" с 45 очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). "Динамо" с 23 баллами занимает 11-е место.
В следующем матче "Локомотив" 18 апреля сыграет в гостях с "Оренбургом", днем позднее "Динамо" примет петербургский "Зенит".
ФутболСпортСесар Монтес (24.02.1997)Хазем МастуриЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо (Махачкала)
 
