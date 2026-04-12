Челестини высказался о ситуации с Мойзесом - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
17:11 12.04.2026 (обновлено: 17:18 12.04.2026)
Челестини высказался о ситуации с Мойзесом

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что сам будет принимать решение об игровом времени футболиста Мойзеса.
В воскресенье ЦСКА дома уступил "Сочи" со счетом 0:1 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Мойзес вышел на замену, появившись на поле впервые с 17 марта.
Российская премьер-лига (РПЛ)
12 апреля 2026 • начало в 14:00
Завершен
ЦСКА
0 : 1
Сочи
11‎’‎ • Мартин Крамарич (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я выполняю роль тренера. Мойзес вернулся в команду. Когда я посчитаю, что ему надо играть, он будет играть. Все так же, как и со всеми игроками. Мойзес сегодня вышел с желанием помогать команде, и это самое важное для меня. Для меня важно, чтобы игроки полностью были преданы команде и следовали рисунку игры", - заявил Челестини.
Как сообщал ранее журналист Иван Карпов, Мойзес в раздевалке публично усомнился в компетенции Челестини после матча полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:4). Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. 21 марта ЦСКА дома обыграл махачкалинское "Динамо" (3:1) в 22-м туре чемпионата России, ранее тренировавшийся отдельно от команды Мойзес отсутствовал в заявке на матч. 1 апреля стало известно, что Мойзес принес извинения Челестини и вернулся к тренировкам с командой.
