"Сочи" обыграл ЦСКА, прервав шестиматчевую серию поражений в РПЛ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Футболисты ЦСКА проиграли "Сочи" в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Гол на 11-й минуте с пенальти забил Мартин Крамарич.
12 апреля 2026 • начало в 14:00
Завершен
Из-за повреждений матч пропустили вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник команды Матвей Лукин. Впервые с 17 марта на поле вышел защитник армейцев Мойзес, к которому клуб применил наказание дисциплинарного характера вследствие того, что игрок, по информации СМИ, в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера команды Фабио Челестини.
"Сочи" прервал шестиматчевую серию поражений в РПЛ. Победить в чемпионате России клуб не мог на протяжении 10 встреч. Команда Игоря Осинькина идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. ЦСКА с 42 баллами располагается на пятой позиции.
В следующем туре сочинская команда 17 апреля в гостях сыграет с "Ростовом", а армейцы днем позже на выезде встретятся с самарскими "Крыльями Советов".
"Рубин" сыграл вничью с "Оренбургом" в домашнем матче РПЛ
11 апреля, 18:38