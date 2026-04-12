Боец MMA Прохазка: по ходу боя с Ульбергом мне стало жалко его

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Чешский боец смешанных единоборств (ММА) Иржи Прохазка признался, что пожалел новозеландца Карлоса Улберга из-за его травмы, полученной по ходу боя за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории.
"Плохие вещи случаются. Я начал его жалеть в этом поединке, мне стало его жалко. Это один из самых больших уроков в моей жизни. Я все еще не могу понять: я почти выиграл этот бой, все было в моих руках, и я просто оставил его. Я увидел его травму, и, черт возьми, такова жизнь, нужно учиться и быть лучше. Спасибо всем за поддержку. Извините за сегодняшнее выступление", - сказал Прохазка в интервью после боя.
Прохазка ранее уже владел чемпионским поясом UFC в полутяжелом весе. Его профессиональный рекорд - 32 победы, шесть поражений и одна ничья. Рекорд нового обладателя пояса Ульберга - 15 побед и одно поражение.