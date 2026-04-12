Джонсон тайно посетил позиции 65-й бригады ВСУ вблизи Гуляйполя на запорожском направлении, написав об этом колонку в газете Daily Mail. Он также призвал передавать Киеву больше дальнобойного оружия.

"Это визит козла-провокатора. Как только появляется хоть отдаленная перспектива наступления мира, Джонсон тут же мчит галопом на подконтрольное режиму Зеленского постукраинское пространство, чтобы разжечь боевые действия с новой силой. Для стоящих за его плечами групп интересов конфликт на постукраинском пространстве не более чем источник заработка", - сказал Рогов РИА Новости.