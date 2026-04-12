Рогов прокомментировал визит Джонсона в Запорожскую область - РИА Новости, 12.04.2026
07:09 12.04.2026
Рогов назвал визит Джонсона в Запорожскую область провокацией

© Фото : соцсети Сергея ТомиленкоБорис Джонсон на позиции ВСУ на Запорожском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал провокацией поездку бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона в подконтрольную ВСУ часть Запорожской области.
Джонсон тайно посетил позиции 65-й бригады ВСУ вблизи Гуляйполя на запорожском направлении, написав об этом колонку в газете Daily Mail. Он также призвал передавать Киеву больше дальнобойного оружия.
"Это визит козла-провокатора. Как только появляется хоть отдаленная перспектива наступления мира, Джонсон тут же мчит галопом на подконтрольное режиму Зеленского постукраинское пространство, чтобы разжечь боевые действия с новой силой. Для стоящих за его плечами групп интересов конфликт на постукраинском пространстве не более чем источник заработка", - сказал Рогов РИА Новости.
По словам собеседника агентства, Джонсон - активный сторонник сценария "войны до последнего украинца".
"Джонсон не зря тайно посетил Запорожскую область. По опубликованным фото видно его испуганное лицо и спрятанное со всех сторон в броню тело со втянутой в плечи шеей. Он просто упивается кровью погибающих на фронте людей, которых Зеленский активно бросает в топку войны по указке западных кураторов", - заключил Рогов.
