Дмитриев после слов Трампа напомнил о прогнозе роста цен на нефть
17:02 12.04.2026 (обновлено: 23:30 12.04.2026)
Дмитриев после слов Трампа напомнил о прогнозе роста цен на нефть

Дмитриев после объявления блокады Ормуза напомнил о росте цен на нефть до $150

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после объявления американского лидера Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива напомнил о своем прогнозе, согласно которому в течение двух недель цены на нефть превысят 150 долларов за баррель.
Дмитриев 5 апреля заявил о возможности повышения цен на нефть до 150 долларов и выше в ближайшие две недели. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
"Как и было предсказано, нефть по более чем 150 долларов (за баррель - ред.), в рамках предсказанного срока", - написал Дмитриев, комментируя публикацию Трампа, в которой тот объявил о начале блокады Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в среду заявил об открытии пролива.
ЭкономикаОрмузский проливСШАИранКирилл ДмитриевДональд ТрампАббас АракчиРоссийский фонд прямых инвестицийВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
