В Дагестане более десяти домов получили повреждения из-за схода оползней
15:08 12.04.2026 (обновлено: 15:47 12.04.2026)
В Дагестане более десяти домов получили повреждения из-за схода оползней

МАХАЧКАЛА, 12 апр - РИА Новости. Одиннадцать жилых домов повреждены в Дахадаевском районе Дагестана из-за схода оползней, один из них полностью разрушен, сообщает в воскресенье администрация района.
В субботу власти Дахадаевского района предупредили жителей об усилении оползневой активности из-за осадков. В селе Уркарах жильцы шести домов, 11 человек, были эвакуированы в пункт временного размещения.
"Обвалился жилой дом семьи Багомедовых. Дом полностью разрушен. Частично разрушен дом семьи Рамазановых. Требуется оценка повреждений. Значительные повреждения зафиксированы в домовладении Артура Мирзаева: двор в трещинах, забор и ворота разрушены. Пострадали 11 домовладений", – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Еще 70 домов находятся под угрозой разрушения, добавили в администрации района.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
