В Дагестане арестовали инженера по делу о прорыве плотины

МАХАЧКАЛА, 12 апр - РИА Новости. Арестован инженер, отвечавший за безопасную эксплуатацию Геджухского водохранилища в Дагестане, по делу о прорыве плотины, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики.

В субботу СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту прорыва плотины Геджухского водохранилища по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Был задержан инженер коммерческой организации, в должностные обязанности которого входили вопросы обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений.

"Советский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении инженера гидротехнического сооружения (ГТС) "Геджухское водохранилище" - ООО "ДЗИВ-2", ответственного за безопасную эксплуатацию ГТС… Суд признал основания, содержащиеся в ходатайстве следствия, достаточными для избрания фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 10 июня 2026 года", – говорится в сообщении

Согласно материалам дела, арендатор и эксплуатирующая организация ГТС, несмотря на зафиксированный в декларации безопасности неудовлетворительный уровень состояния сооружений и многочисленные нарушения, длительное время не устраняла недостатки. При этом в контролирующий орган предоставляли недостоверные сведения о работоспособности объекта.

В период масштабных паводков организация не приняла необходимые меры безопасности. В результате, по версии следствия, 5 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, что привело к масштабному затоплению территорий, гибели людей и причинению крупного материального ущерба.