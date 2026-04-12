В Дагестане арестовали инженера по делу о прорыве плотины

МАХАЧКАЛА, 12 апр - РИА Новости. Арестован инженер, отвечавший за безопасную эксплуатацию Геджухского водохранилища в Дагестане, по делу о прорыве плотины, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики.
В субботу СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту прорыва плотины Геджухского водохранилища по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Был задержан инженер коммерческой организации, в должностные обязанности которого входили вопросы обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений.
"Советский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении инженера гидротехнического сооружения (ГТС) "Геджухское водохранилище" - ООО "ДЗИВ-2", ответственного за безопасную эксплуатацию ГТС… Суд признал основания, содержащиеся в ходатайстве следствия, достаточными для избрания фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 10 июня 2026 года", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, арендатор и эксплуатирующая организация ГТС, несмотря на зафиксированный в декларации безопасности неудовлетворительный уровень состояния сооружений и многочисленные нарушения, длительное время не устраняла недостатки. При этом в контролирующий орган предоставляли недостоверные сведения о работоспособности объекта.
В период масштабных паводков организация не приняла необходимые меры безопасности. В результате, по версии следствия, 5 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, что привело к масштабному затоплению территорий, гибели людей и причинению крупного материального ущерба.
В воскресенье в Дербентском районе из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища, и образовался прорыв дамбы. В результате погибли пять человек: четверо, в том числе трое детей, скончались после того, как несколько машин унесло течением при затоплении трассы и моста между селами Мамедкала и Геджух, тело еще одной пожилой женщины обнаружили в поселке Мамедкале, по которому пришелся основной удар. Частично эвакуированы люди не только из Мамедкалы, но и сел Юный Пахарь, Геджук и Кала – всего, по данным МЧС, более 4 тысяч человек.