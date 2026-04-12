Олимпийский чемпион по вольной борьбе подписал контракт с UFC

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2020 года по вольной борьбе американец Гейбл Стивсон подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

О подписании соглашения было сообщено по ходу турнира UFC 327, прошедшего в ночь на воскресенье в Майами. Уточняется, что Стивсон проведет первый бой на UFC 329 в Лас-Вегасе, который состоится в ночь на 12 июля. Соперник американца не раскрывается.