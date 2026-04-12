Россиянка стала чемпионкой Европы по прыжкам на батуте

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россиянка Анжела Бладцева завоевала золото в индивидуальных прыжках на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, который проходит в португальском Портимане.

Бладцева победила с результатом 58,680 балла. Второй стала представительница Белоруссии Яна Лебедева (58,240), бронза досталась россиянке Софии Аляевой (57,670).

В индивидуальных прыжках у мужчин бронзу завоевал Кирилл Козлов (63,870). Победил белорус Иван Литвинович (65,310), вторым стал португалец Габриел Альбукерке (64,240).