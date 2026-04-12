Россиянка стала чемпионкой Европы по прыжкам на батуте
19:45 12.04.2026 (обновлено: 22:24 12.04.2026)
Россиянка стала чемпионкой Европы по прыжкам на батуте

Россиянка Бладцева стала чемпионкой Европы в индивидуальных прыжках на батуте

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россиянка Анжела Бладцева завоевала золото в индивидуальных прыжках на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, который проходит в португальском Портимане.
Бладцева победила с результатом 58,680 балла. Второй стала представительница Белоруссии Яна Лебедева (58,240), бронза досталась россиянке Софии Аляевой (57,670).
В индивидуальных прыжках у мужчин бронзу завоевал Кирилл Козлов (63,870). Победил белорус Иван Литвинович (65,310), вторым стал португалец Габриел Альбукерке (64,240).
Чемпионат Европы завершится 12 апреля. С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
