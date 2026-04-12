Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
20:13 12.04.2026 (обновлено: 23:41 12.04.2026)
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. При ударе украинских боевиков по Белгородской области пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ на участке автодороги Ясные Зори — Октябрьский Белгородского округа", — написал он в MAX.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Приказано победить: русские не будут убивать на Пасху
11 апреля, 08:00
Мужчина самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. Ему диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки.
Таким образом Украина в очередной раз нарушила объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие, которое действует до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз. Минувшей ночью они трижды атаковали российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, но потерпели неудачу. Также бойцы сорвали четыре попытки выдвижения противника в Сумской области и ДНР.
Всего ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов. В Курской и Белгородской областях пострадали несколько мирных жителей, в том числе ребенок.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
