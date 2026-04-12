Губернатор Бали: приезжать к нам надо с любовью и уважением

Остров Бали для россиян – пожалуй, наиболее известная из 38 провинций Индонезии. Для одних он остается "райским островом", для других – фактически становится вторым домом. Испытывая живой интерес к острову, его пляжам, культуре и духовным практикам, зачастую российские туристы на Бали становятся жертвами мошенничества с недвижимостью и обменом валюты. По оценкам российского посольства, на Бали и близлежащих островах находятся около 35 тысяч граждан России. Губернатор Бали И Ваян Костер в интервью РИА Новости поблагодарил Россию за рост турпотока: в настоящее время россияне занимают 12-е место по числу прибытий на остров. Костер также заявил о намерении расследовать случаи махинаций с недвижимостью и предостерег, что любые предложения строительства объектов с последующей сдачей в аренду на Бали являются мошенничеством. Беседовала Ульяна Мирошкина.

— Господин губернатор, мой первый вопрос касается темы, о которой вы много говорите, – "качественного туризма". Вы активно продвигаете эту концепцию, подчеркивая важность уважения к культуре, законам и традициям Бали. Какие результаты уже принесла эта политика? И можно ли сказать, что Бали формирует новый подход к мировому туризму?

— Спасибо за сегодняшнюю встречу. Я очень рад встретиться и дать интервью о развитии туризма в провинции Бали. Мне нужно отметить, что Бали является главным туристическим направлением мирового уровня в Индонезии . В Индонезии 38 провинций, но именно Бали – единственная провинция, которая занимает позицию туристического направления мирового класса. Это подтверждается данными за 2024 год: из 13,9 миллиона иностранных туристов, прибывших в Индонезию, 6,3 миллиона посетили Бали. Это примерно 44%. Затем в 2025 году число иностранных туристов, посетивших Бали, снова выросло по сравнению с 2024 годом. Если в 2024 году это было 6,3 миллиона, то в 2025 году показатель увеличился и превысил семь миллионов 50 тысяч. То есть рост составил примерно 750 тысяч, и это самый высокий показатель по сравнению с предыдущими годами после пандемии COVID-19.

Если учитывать, что 44% туристов приезжают на Бали, и посмотреть на их расходы, то расходы иностранных туристов на Бали выше среднего показателя по Индонезии. Поэтому валютные поступления от туризма на Бали достигают 53% от общего объема национальных туристических доходов. То есть вклад туризма Бали в туризм Индонезии весьма значителен. Если говорить о вкладе туризма в экономику самого Бали, то он превышает 60%. То есть экономика Бали действительно определяется туристическим сектором, доля которого составляет более 60%. Именно поэтому туризм на Бали должен управляться надлежащим образом.

Концепция, которую я развиваю на Бали, – это туризм, основанный на культуре, качестве и достоинстве. Почему основанный на культуре? Потому что туризм на Бали возник именно благодаря интересу мирового сообщества к балийской культуре, который развивался здесь с 1930-х годов. Изначально люди из разных стран приезжали на Бали именно из интереса к культуре, особенно в Убуд. Это культура, выраженная в произведениях искусства: танце, музыке, резьбе, живописи. Именно эти различные формы балийского искусства привлекли внимание мирового сообщества. Потом об этом стали рассказывать дальше, в разных странах, и постепенно круг расширялся, так что на Бали стало приезжать все больше людей и оставаться здесь дольше.

Изначально это были домашние гостиницы, маленькие простые виллы, встроенные в жизнь общества. Так все начиналось. Потом это развивалось дальше. И теперь Бали – это уже не только место, куда туристы приезжают исключительно ради культуры, но и ради Бали в целом: его природы, его общества, гостеприимства местных жителей и, конечно, культуры. Поэтому туризм на Бали не может быть отделен от балийской культуры. Именно культура сделала этот туризм возможным и способствовала его развитию. Поэтому культуру необходимо сохранять.

Во-вторых, мы должны учитывать динамику времени, внутренние и внешние изменения. Поскольку туризм определяет экономику Бали, его нужно бережно поддерживать, чтобы он развивался правильно и вносил все больший вклад в экономику острова. В своем развитии туризм на Бали, помимо положительного влияния на экономику, которое в конечном итоге повышает доходы населения, благосостояние, снижает бедность и безработицу, имеет и негативные последствия. Эксплуатация земель под туристическую индустрию стала довольно масштабной. Есть и другие стороны: некоторые предприниматели в сфере туризма, скажем так, ведут себя не лучшим образом. То же касается и туристов, приезжающих на Бали: некоторые приезжают не только отдыхать, но и заниматься другими практиками. Некоторые совершают преступления, потому что у них не хватает денег. Денег хватает только на неделю на Бали. Но они остаются дольше – на две, три недели. В итоге деньги заканчиваются, и они начинают совершать недопустимые действия. Доходит даже до преступлений. Есть и другие виды неподобающего поведения: нарушения ПДД, неуважительное поведение, нарушения в священных местах, нарушение традиционных норм, что вызывает тревогу у балийского общества.

И вот это мы должны урегулировать. Разумеется, делая это, мы должны не допустить нарушения туристической экосистемы Бали. Именно поэтому сейчас мы выстраиваем туризм так, чтобы он становился все более качественным. Его организация должна быть добротной – со стороны отелей, ресторанов, туристической индустрии, туроператоров и самих туристов. Все должны поддерживать высокое качество туристической экосистемы Бали. Поэтому у нас уже есть региональный нормативный акт об организации туризма на культурной основе, чтобы культура действительно стала его базой.

Помимо этого, Бали – это регион, где много священных, сакральных мест, и их нужно беречь. Часто туристы – возможно, по незнанию, из-за недостаточного разъяснения со стороны гидов – совершают в священных местах неподобающие действия. Это тревожит, может разрушить духовные ценности Бали, снизить его святость. А ведь именно эту святость нужно сохранять, потому что именно она создает ауру и притягательность Бали для людей со всего мира. Поэтому мы должны строго требовать, чтобы иностранные туристы, посещающие Бали, соблюдали культурные и правовые нормы.

Поэтому я, помимо регионального постановления, издал также циркуляр, в котором указано, что можно и что нельзя делать туристам во время пребывания на Бали. "Dos and Don’ts" – "Что делать можно и чего делать нельзя". Вот что мы делаем на Бали. Таким образом, мы надеемся, что туризм на Бали будет и дальше надежно сохраняться: с культурой в качестве основы, с качественным управлением, достойно и устойчиво. Потому что 60% экономики Бали зависят от туризма. Значит, это нужно хорошо оберегать, потому что это источник жизни балийского общества.

— Спасибо. Недавние инциденты с участием туристов на Бали широко обсуждаются в СМИ. Насколько серьезна сегодня проблема происшествий и криминальных случаев, происходящих с туристами? Какие меры принимаются для обеспечения безопасности иностранных посетителей? И обсуждается ли усиление контроля в зонах повышенного риска, например, в ночных заведениях и другой туристической инфраструктуре?

— Спасибо. В последнее время произошло несколько событий, которые плохо сказались на Бали, потому что они наносят ущерб имиджу балийского туризма и имиджу Бали в целом. Среди них – убийство иностранного туриста. Причем убийцей тоже оказался иностранный турист. Произошло столкновение между туристами, которое привело к убийству. Это стало сильным ударом по туристическому миру Бали. Далее – были кражи. Третье – драки. Были и другие нарушения безопасности – как в местах проживания туристов, так и там, где они посещают туристические объекты.

В связи с этим, во-первых, я уже провел специальную встречу с начальником полиции провинции, чтобы принять меры в отношении всех лиц, причастных к действиям, наносящим ущерб имиджу балийского туризма. И в отношении жертв, и в отношении виновных, действия которых привели к появлению жертв. Меры принимаются в отношении обеих сторон. Одни дела рассматриваются в уголовно-правовом порядке. В других случаях, если это возможно, наказанием становится депортация.

Мы твердо потребовали от начальника полиции, от регионального управления иммиграции, чтобы в отношении иностранных туристов, совершающих недопустимые действия, а тем более преступления на Бали, применялись жесткие меры – либо депортация, либо судебное разбирательство по законам Индонезии, прежде всего на Бали. Сейчас все эти процессы уже идут. Кроме того, мы постоянно подчеркиваем, чтобы все, кто приезжает на Бали, действительно вели себя хорошо и сохраняли Бали спокойным, комфортным и безопасным для всех туристов, приезжающих сюда.

Мы также внимательно и непрерывно отслеживаем все, что происходит на Бали в связи с туризмом, особенно то, что связано с иностранными туристами. Но есть и случаи с местными жителями – в отношении них мы тоже принимаем меры.

Во-вторых, помимо сил правопорядка, мы используем систему безопасности, основанную на участии общества в традиционных деревнях, – "pecalang" в каждой такой деревне. Если где-либо обнаруживают иностранного туриста, который плохо себя ведет, об этом должны сообщить, после чего меры принимает либо иммиграция, либо правоохранительные органы, например, полиция Бали.

— Во время недавних перебоев в международном авиасообщении из-за конфликта на Ближнем Востоке тысячи туристов, включая российских, столкнулись с трудностями при выезде с острова. Насколько Бали готов к таким кризисам? Какие механизмы поддержки иностранных посетителей существуют, включая координацию с авиакомпаниями и иммиграционными службами?

— Когда впервые начался конфликт на Ближнем Востоке – Америка Израиль против Ирана – и затем произошли бомбардировки в Дубае и в других районах Ближнего Востока, из-за этого аэропорты в Дубае, в Катаре закрылись на несколько дней.

Есть три точки – Дубай, Абу-Даби , Катар. Те, кто летел через эти узлы, туристы из Европы или с Ближнего Востока, которые уже были на Бали, не могли вернуться назад. Поэтому я координировался с руководством Angkasa Pura (оператором индонезийских аэропортов – ред.), чтобы провести учет. Тогда не могли вылететь примерно от трех до четырех тысяч человек. Я попросил решить эту проблему. Тогда этим занялась Angkasa Pura совместно с отелями. Во-первых, туристам продлевали проживание в отелях, в сотрудничестве с гостиницами. Во-вторых, если у иностранных туристов была краткосрочная виза, скажем, на одну неделю, а им приходилось оставаться на Бали дольше, иммиграция бесплатно продлевала им пребывание – на две недели, на три недели. Параллельно некоторые иностранные туристы постепенно меняли маршруты вылета. Кто-то перестал лететь через Дубай, кто-то стал вылетать через Сингапур , через Таиланд , через Китай , и таким образом возвращался домой. И на сегодняшний день, я проверил, все это завершено. Все уже вернулись, проблем больше нет. И рейсы из Дубая, из Абу-Даби и из Катара сейчас уже в течение недели снова выполняются. У (авиакомпании – ред.) Emirates из Дубая иногда два рейса в день, иногда один, а иногда в какой-то день вообще рейса нет. То же самое с Qatar (авиакомпания Qatar Airways – ред.). То есть иногда два рейса в день, на следующий день один, а еще через день – нет, пока не каждый день, пока не в нормальном режиме, но уже запускаются.

Все эти рейсы полностью определяются организаторами перевозок в Дубае, Абу-Даби и Катаре. Angkasa Pura лишь принимает эту информацию и подстраивает расписание. На данный момент проблем больше нет. И мы просили Angkasa Pura, туристические агентства и PHRI (Индонезийскую ассоциацию отелей и ресторанов – ред.) обеспечить наилучшее обслуживание для иностранных туристов, которые еще находятся на Бали, и до сих пор жалоб не было.

— Следующий вопрос довольно важный. Иностранные туристы на Бали, включая российских, иногда оказываются вовлечены в резонансные инциденты – от нарушений до уголовных дел. Считаете ли вы это отдельными случаями или более глубокой системной проблемой, связанной с моделью массового туризма?

— Что касается различных инцидентов, совершенных иностранными туристами, это начало происходить еще во время COVID. Тогда многие нарушали ограничения на общественную деятельность. Тогда у нас действовала политика ограничения активности вне дома, потому что деятельность контролировалась из-за COVID. За все эти нарушения мы координировались с иммиграцией и применяли жесткие меры – всех депортировали.

Ко всем, из любой страны, мы применяем одинаковый подход: были люди из Европы, из Австралии , из самых разных мест.

Потом стало приезжать все больше людей – и из России , и с Украины . Затем произошла следующая стадия развития: эти туристы стали не только отдыхать, но некоторые начали инвестировать, открывать бизнес. Часть из них селилась в одном эксклюзивном районе. Это происходило в Убуде. В основном там были россияне, были и украинцы, и даже появилось выражение "русская деревня". Была и "украинская деревня". Поэтому я потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок. Не должно быть ни "русской деревни", ни "украинской деревни". Если они живут здесь – пусть живут упорядоченно, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры.

Мы навели порядок и в отношении недобросовестных практик, в том числе нездоровой бизнес-деятельности. Мы запускали юридические процедуры, просили начальника полиции обеспечить соблюдение закона. После того как такие нарушения были пресечены и по ним были приняты правовые меры, сейчас этого уже нет. Больше нет ни "русской деревни", ни "украинской деревни". Инвестиции также идут нормально. Мы координируемся с главами округов Гианьяр, Бадунг и другими руководителями на Бали, чтобы действительно строго соблюдались нормы территориального планирования и жестко применялась система разрешений. Все должно соответствовать правилам.

Если происходят нарушения – строится вилла или ресторан без полного пакета разрешений – мы принимаем меры. Мы закрываем, останавливаем строительство, пока не будут получены разрешения. Если же само зонирование не допускает строительство туристического объекта в этом районе, мы вообще не даем разрешения. Тогда объект подлежит сносу. Но если планировка территории это допускает и все разрешения оформлены полностью – пожалуйста. Если планировка допускает, но разрешения еще не оформлены – строить нельзя. Нужно остановить стройку, сначала завершить оформление разрешений, а уже потом строить. Так инвесторы получают правовую определенность, из какой бы страны они ни были. Принцип – equal treatment, равное отношение.

И еще: мы ужесточаем меры против схем номинального владения землей. Совершенно недопустимо оформлять собственность через подставных местных лиц. Мы этого не разрешаем. Тем более что теперь у нас есть региональное постановление об управлении функцией земель и запрете номинального владения. Нельзя использовать чужое имя. Мы в этом вопросе жестки. Более того, в этом году мы будем действовать еще жестче, чтобы Бали был полностью зачищен.

— Вы неоднократно заявляли, что Бали открыт только для тех, кто уважает законы и культуру. Обсуждается ли введение дополнительных требований или ограничений для иностранных посетителей, чтобы остров привлекал только "качественных туристов"? Например, введение виз, как вы предлагали в ваш предыдущий срок на посту губернатора, либо повышение туристического сбора?

— В краткосрочной перспективе мы проводим политику, согласно которой туристы во время пребывания на Бали должны уважать правовые и культурные нормы, существующие на Бали. Их поведение должно быть хорошим. Именно поэтому мы ввели перечень того, что разрешено – "Do", и того, что запрещено – "Don’t". Это уже подробно прописано. В частности, туристы должны одеваться прилично, не имеют права пользоваться транспортом без водительского удостоверения, обязаны ездить в шлеме, не должны нарушать правила движения, не должны устраивать шум, драки, безрассудно вести себя на дорогах, сопротивляться полиции, проезжать на красный свет. Мы требуем, чтобы на Бали они действительно вели себя дисциплинированно.

Кроме того, мы также продвигаем обязательную оплату туристического сбора для иностранных туристов на Бали, потому что существует региональный нормативный акт, согласно которому иностранные туристы платят сбор в размере 150 тысяч рупий за одно посещение. Что касается числа российских туристов, то в 2025 году их было около 260 тысяч. Это 12-е место в рейтинге. В 2024 году было 160 тысяч. То есть рост довольно значительный. Сколько из них оплатили туристический сбор, у меня сейчас точных данных нет, я позже проверю.

— Туристы все чаще сталкиваются с мошенничеством при краткосрочной аренде и на онлайн-платформах бронирования, таких как Agoda или Airbnb. Видят ли власти Бали необходимость в дополнительных правилах в этой сфере?

— Что касается организации туристических услуг в цифровом формате: туристы из разных стран используют цифровые платформы для транзакций, чтобы приехать на Бали, выбрать отель, тур, продолжительность поездки и так далее. Для этого используются технологические сервисы: Airbnb, Agoda и другие. Именно это и стало одной из причин ряда негативных явлений на Бали. Иностранные туристы останавливаются на виллах без разрешений. Более того, иногда речь идет вообще не о туристических объектах, а о частных домах. Есть частные виллы, принадлежащие иностранцам, которые используются для сдачи туристам, как будто это официальные лицензированные отели, хотя налоги с этого не платятся. Есть и объекты, принадлежащие местным жителям, тоже без лицензий, но используемые как виллы для сдачи иностранным туристам.

Такая практика очень распространена. На Бали тысячи подобных нелегальных объектов появились в результате сделок через Airbnb, Agoda и тому подобное. Поэтому мы уже координировались с Airbnb – прежде всего с Airbnb, потому что таких случаев там больше всего. Мы уже вызывали руководство Airbnb, чья штаб-квартира находится в Сингапуре. Я встречался с ними здесь, чтобы они не продвигали нелицензированный туристический бизнес. Все должно быть лицензировано. Им был дан срок до конца марта министром туризма, госпожой Видианти (Видианти Путри Вардхана, министр туризма Индонезии – ред.).

Мы уже координировались, приезжали к ней, и она также бывала на Бали, чтобы заняться этой проблемой. Обещание Airbnb состояло в том, что они все урегулируют и не будут продвигать туристический бизнес без разрешений. Потому что это наносит ущерб. Ущерб в том, что многие туристы останавливаются в нелицензированных местах, не платящих налоги, и получается, что количество иностранных туристов, приезжающих на Бали, не соответствует объему поступлений от гостиничного и ресторанного налога. Это вредит региону.

Поэтому в отношении тех, кто ведет туристический бизнес таким образом, будут применяться правовые меры со стороны правоохранителей. Пока мы еще даем время, сейчас идет синхронизация с министром туризма. После этого будем координироваться дальше, чтобы провести наведение порядка, чтобы такие практики больше не происходили и все шло по правилам, в соответствии с законом.

— Спасибо. Насколько мне известно, обсуждалось расширение гуманитарных и межрегиональных связей между Бали и Россией, в том числе на уровне городов. Можем ли мы уже сегодня говорить о каком-то конкретном прогрессе в этом направлении, включая потенциальное сотрудничество и установление побратимских связей между Денпасаром (столицей провинции Бали – ред.) и Санкт-Петербургом?

— То, что уже находится в процессе, – это сотрудничество между правительством провинции Бали и правительством Санкт-Петербурга. Мы уже оформили это в виде Меморандума о взаимопонимании – он уже подписан. Вообще мы планировали в апреле поехать в Россию для подписания соглашения о дальнейшем сотрудничестве в развитие этого меморандума. Мы планировали поехать в Россию, но из-за проблемы с конфликтом на Ближнем Востоке – Соединенные Штаты против Ирана – пока обстановка еще не стабилизировалась. Мы собирались лететь Emirates с пересадкой в Дубае. Мы решили не рисковать, поэтому поездка не состоялась. Теперь будем ждать, пока ситуация станет более благоприятной. Посол России уже приезжал на Бали, встречался со мной. И это сотрудничество также продвигается при содействии профессора доктора Конни Рахакундини Бакри, которая является профессором в Санкт-Петербургском государственном университете . В беседе с послом была высказана надежда, что мы сможем посетить Санкт-Петербург не позднее сентября. Разумеется, мы будем смотреть на развитие военно-политической ситуации в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Надеюсь, все завершится благополучно, и больше не будет сбоев в авиасообщении. Тогда мы планируем в конце 2026 года поехать в Санкт-Петербург для продолжения сотрудничества. Это сотрудничество касается туризма, здравоохранения, образования и технологий.

— Хотела бы узнать, вы уже бывали раньше в России?

— Нет. Но надеемся, скоро получится посетить Россию. Говорят, Санкт-Петербург – это регион развитый, и культура там хорошая.

— Да, это так. Хорошо, большое спасибо. Мы также получили некоторые сообщения о предполагаемой финансовой пирамиде с участием иностранных девелоперов недвижимости на Бали. Вкладчикам обещали построить виллы, кондоминиумы, апарт-блоки или иные подобные объекты размещения, которые потом можно было бы сдавать в аренду и получать инвестиционный доход. Однако затем выяснилось, что это было мошенничество. С вашей точки зрения – является ли это значимой проблемой?

— Во-первых, я благодарен, потому что впервые получаю такую информацию. Я изучу этот случай. И если это связано, скажем, со строительством апартаментов или другой недвижимости, которая затем будет сдаваться иностранцам, либо если инвестиции в нее предполагают участие иностранцев, совместное участие и так далее, – во-первых, в территориальном планировании Бали пока нет положений, позволяющих строить кондоминиумы или апартаменты на Бали. То есть это невозможно. Если какой-то местный житель или кто-то другой обещает, что на Бали можно будет построить объект под сдачу, вроде апартаментов, – это невозможно. Для этого нет регулирования. Разрешения на это не выдаются. У нас пока нет правил, позволяющих это.

Поэтому я очень прошу всех: если кто-то – будь то балиец, индонезиец или кто угодно – обещает такое, не верьте. Это точно мошенничество. А по тем случаям, которые уже произошли и где кто-то уже пострадал, я буду координироваться с начальником полиции, чтобы разобраться в этом, и, если факты подтвердятся, запустить правовой процесс, чтобы это не портило имидж Бали.

— Спасибо. И наконец, ваше превосходительство, какое послание вы хотели бы адресовать российским туристам, приезжающим на Бали? И тем, кто уже тут находится?

— Бали как мировое туристическое направление открыт для туристов из любой страны. И, конечно, мы благодарны России за то, что она является частью туризма Бали. Потому что я вижу, что цифры каждый год растут. Сейчас Россия уже находится на 12-м месте. И рост здесь очень быстрый. Россия очень быстро продвигается по числу приезжающих на Бали.

И то, чего мы действительно ожидаем, касается и тех, кто уже здесь, и тех, кто еще приедет. Те, кто уже находится здесь, будь то по туристической визе или по другой визе, должны хорошо соблюдать правила. Если отдыхать – то хорошо отдыхать. Если хотят инвестировать – мы открыты, но нужно соблюдать порядок, следовать правилам, нормам территориального планирования, оформлять все разрешения и учитывать культурный аспект.

Приезжать на Бали – это не просто вопрос развлечений, получения удовольствия или инвестиций. Это должно делаться с добрым намерением, с ответственностью перед Бали, с любовью к Бали, с уважением к Бали. Нужно понимать, что Бали – это достояние мира, которое нужно сохранять вместе. У всех туристов, из какой бы страны они ни были, должно быть общее намерение – с добром относиться к Бали, любить Бали, нести за него ответственность, даже быть ему преданными, чтобы этот маленький остров, который стал магнитом для всего мира, оставался сохранным. Если мы не будем беречь его хорошо, Бали исчезнет. Мир больше не будет иметь Бали в том привлекательном виде, в каком он есть сейчас.