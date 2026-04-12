В Армении подали иск к президенту Национального олимпийского комитета - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
22:52 12.04.2026
В Армении подали иск к президенту Национального олимпийского комитета

В Армении подали иск к президенту Национального олимпийского комитета Царукяна

ЕРЕВАН, 12 апр - РИА Новости. В Армении подано исковое заявление в суд с требованием отстранить от должности президента Национального олимпийского комитета республики Гагика Царукяна, возглавляющего оппозиционную партию "Процветающая Армения", сообщает портал судебной информации datalex.am.
Отмечается, что иск в гражданский суд подала Федерация тяжелой атлетики Армении, которую возглавляет руководитель аппарата премьер-министра страны Араик Арутюнян.
В заявлении требуется признать прекращенными с 9 сентября 2025 года полномочия Гагика Царукяна как президента Национального олимпийского комитета Армении, недействительными все решения, принятые им начиная с этой даты, а также признать прекращенными полномочия членов ревизионной комиссии НОК.
Заявление принято к производству и передано судье Анушавану Мушегяну.
Царукян возглавляет Национальный олимпийский комитет Армении с 2004 года.
