В Армении подали иск к президенту Национального олимпийского комитета

ЕРЕВАН, 12 апр - РИА Новости. В Армении подано исковое заявление в суд с требованием отстранить от должности президента Национального олимпийского комитета республики Гагика Царукяна, возглавляющего оппозиционную партию "Процветающая Армения", сообщает портал судебной информации datalex.am.
Отмечается, что иск в гражданский суд подала Федерация тяжелой атлетики Армении, которую возглавляет руководитель аппарата премьер-министра страны Араик Арутюнян.
В заявлении требуется признать прекращенными с 9 сентября 2025 года полномочия Гагика Царукяна как президента Национального олимпийского комитета Армении, недействительными все решения, принятые им начиная с этой даты, а также признать прекращенными полномочия членов ревизионной комиссии НОК.
Заявление принято к производству и передано судье Анушавану Мушегяну.
Царукян возглавляет Национальный олимпийский комитет Армении с 2004 года.