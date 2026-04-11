"Что на всех нашло перед Пасхой?" Журова высказалась о матерящемся тренере - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
17:33 11.04.2026 (обновлено: 17:41 11.04.2026)
"Что на всех нашло перед Пасхой?" Журова высказалась о матерящемся тренере

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила РИА Новости, что тренеры, которые матерятся в прямом эфире, подставляют себя, поскольку недоброжелатели могут искать выгоду в подобных случаях.
Ранее директор и главный тренер владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуард Сандлер произнес девять нецензурных слов в 13-секундном комментарии, в котором раскритиковал игру своей команды в матче 1/4 финала плей-офф Суперлиги против "Новосибирска".
"Что на них всех нашло перед Пасхой? Это как же надо было по-спортивному накосячить и разозлить тренера, чтобы вызвать такие эмоции? Но, конечно, публичным людям себя так вести нельзя, потому что потом тебя просто предадут анафеме, причем твои же соперники будут пытаться добить эту ситуацию до конца. Конкуренция - дело такое, только дай повод закопать", - сказала Журова.
"Раньше еще тренеры могли поругаться, никто это не снимал, никто не видел, а сейчас это несется по всему интернету, и это уже не остановить. Другие люди могут на этом ловить хайп, поэтому таким образом тренеры подставляют сами себя", - добавила она.
