В Госдуме заявили, что весь мир хочет видеть выступления Гуменника

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что мировое сообщество хочет наслаждаться выступлениями Петра Гуменника и других российских фигуристов на международной арене.
Гуменник в сезоне-2025/26 отобрался на Олимпийские игры в Италии, где занял шестое место. Многие специалисты отмечали пристрастность судейства в отношении российского спортсмена, заслуживавшего более высокое место. Также Гуменник стал в минувшем сезоне чемпионом страны и победителем Финала Гран-при России. Фигуристу, тренирующемуся у Вероники Дайнеко в клубе Тамары Москвиной, 11 апреля исполнилось 24 года.
"Петр - большой молодец, он показал самозабвенное катание на Олимпийских играх. Он понимал, что получить оценки только за техническое мастерство будет не так просто, но никто не отнимет у него душу", - сказала Журова.
"Его запомнил весь мир, и, думаю, все хотят, чтобы эти выступления повторялись. Все хотят смотреть на наших спортсменов, не только на Петра. Но они молодые ребята, поэтому у них все впереди. Мы надеемся, что к конгрессу ISU у них будет какое-то просветление и наших ребят допустят", - добавила она.