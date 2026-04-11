Экс-глава аппарата Стармера заинтересован в работе у Зеленского, пишут СМИ
21:53 11.04.2026
Экс-глава аппарата Стармера заинтересован в работе у Зеленского, пишут СМИ

ЛОНДОН, 11 апр - РИА Новости. Бывший глава аппарата британского премьер-министра Кира Стармера, Морган Максуини, который ушел в отставку на фоне скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, рассматривает возможность работы у Владимира Зеленского, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Максуини ушел в отставку в феврале из-за того, что поддержал кандидатуру связанного с Эпштейном известного лейбориста Питера Мандельсона на пост посла страны в США.
"Бывший глава аппарата Кира Стармера сказал друзьям, что заинтересован в том, чтобы помочь Зеленскому на следующих выборах (на Украине – ред.)", - пишет издание.
По информации газеты, опальный чиновник хочет работать у Зеленского, так как считает, что следующие выборы на Украине будут "одними из самых важных в новейшей европейской истории". При этом отмечается, что в переговоры с украинским правительством по поводу такой возможности он пока не вступал. Тем временем чиновник намерен направиться на Украину для участия в конференции по безопасности в Киеве, которая пройдет в апреле, отмечает Times.
Как сообщается, Максуини особенно заинтересовался ролью искусственного интеллекта на украинских выборах.
В начале марта кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в 2025 году из-за связей с Эпштейном. Файлы содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.
В марте Максуини заявил, что у него украли телефон, содержавший часть данных по делу Мандельсона, в результате чего эта информация оказалась утрачена. Комментируя кражу телефона Максуини, Стармер назвал "притянутой за уши" версию о том, что это было сделано специально.
Ранее Стармер признал, что назначение Мандельсона британским послом в США было его личной ошибкой, и принес извинения жертвам Эпштейна.
