Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения установило дату выпускных в школах - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 11.04.2026 (обновлено: 02:40 11.04.2026)
Минпросвещения установило дату выпускных в школах

РИА Новости: выпускные в школах пройдут 27 июня

© РИА Новости / Виталий Аньков | Выпускной в школе
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Выпускной в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
"Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера — 27 июня 2026 года", — сказал министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого привела пресс-служба ведомства.
При этом в Минпросвещения подчеркнули, что дата носит рекомендательный характер.
"Наша общая цель — создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны", - добавил Кравцов.
Министр также выразил надежду на то, что этот знаковый, трогательный день, когда учеба осталась позади и начинается новый этап взрослой жизни, пройдет для всех выпускников торжественно и радостно.
Ранее стало известно, что последние звонки в российских школах прозвенят 26 мая.
ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала