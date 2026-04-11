Минпросвещения установило дату выпускных в школах

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
"Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера — 27 июня 2026 года", — сказал министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого привела пресс-служба ведомства.
При этом в Минпросвещения подчеркнули, что дата носит рекомендательный характер.
"Наша общая цель — создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны", - добавил Кравцов.
Министр также выразил надежду на то, что этот знаковый, трогательный день, когда учеба осталась позади и начинается новый этап взрослой жизни, пройдет для всех выпускников торжественно и радостно.
Ранее стало известно, что последние звонки в российских школах прозвенят 26 мая.
Минпросвещения назвало критерии оценки поведения школьников
7 апреля, 18:48