16:16 11.04.2026 (обновлено: 16:25 11.04.2026)
Эрдоган и Макрон обсудили возобновление переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 апр - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном возобновление переговоров по украинскому урегулированию и ряд других вопросов, говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации президента.
Президенты обсудили по телефону двусторонние отношения Анкары и Парижа, а также ряд региональных и глобальных проблем.
"Лидеры двух стран обсудили обеспечение свободного мореходства в Ормузском проливе на базе международного права, обстановку в Сирии, поддержку мирного процесса на Кавказе, возобновление мирного процесса между Украиной и РФ с целью достичь устойчивого мира", - заявили в администрации.
Эрдоган заявил, что начавшиеся после атак на Иран события негативно повлияли на весь мир, и указал на роль Турции в обеспечении прекращения огня за счет дипломатических усилий. Турецкий лидер призвал не допускать попыток ряда сил саботировать прекращение огня в Ливане, и заявил о важности перехода к следующей стадии мирного плана в секторе Газа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
