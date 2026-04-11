ВСУ потеряли свыше 285 военных в зоне действия "Востока" за сутки

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 285 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 285 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы Днепропетровской области, Новоселовка, Воздвижевка и Верхняя Терса Запорожской области", - отметили в Минобороны РФ.
