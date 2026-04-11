ВСУ потеряли более 345 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 345 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, станцию радиоэлектронной борьбы и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Как уточняет ведомство, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Белицкое, Приют, Ивановка, Сергеевка, Гришино Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 345 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
