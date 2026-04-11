ВСУ потеряли более 345 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 345 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, станцию радиоэлектронной борьбы и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ.