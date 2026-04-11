17:33 11.04.2026
На Западе сообщили Трампу тревожные новости о переговорах с Ираном

19FortyFive: Трамп пострадает больше всех от срыва мирного соглашения с Ираном

Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Главной жертвой срыва мирного соглашения с Ираном окажется президент США Дональд Трамп, пишет 19FortyFive.
"Угроза срыва мирного соглашения для политической карьеры Трампа гораздо пагубнее, чем для других сторон. В ближайшее время ему предстоит провести слишком много важных мероприятий, которым он должен посвятить себя безраздельно. Первое в этом ряду — государственный визит короля Карла III в конце этого месяца. За этим последует отложенный ранее саммит с председателем Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпином в мае. Затем в США наступят летние каникулы и сезон отпусков, когда семьи рассчитывают на снижение цен на бензин — и в противном случае будут очень недовольны хозяином Овального кабинета", — говорится публикации.
Кроме того, как пишет издание, ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс могут оказываться для главы Белого дома переломным моментом.
"Таким образом, Вашингтон в самый неподходящий момент может попасть в политический тупик", — резюмируется в материале
Сегодня в Исламабаде проходит встреча американской и иранской делегаций. Ранее Al Hadath передавал, что стороны сначала провели непрямые переговоры в Пакистане. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.
ИранВ миреСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаКарл IIIВашингтон (штат)Си Цзиньпин
 
 
