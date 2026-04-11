Синнер впервые вышел в финал "Мастерса" в Монте-Карло

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 млн евро.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу итальянца, который посеян на турнире под вторым номером. Третья ракетка мира Зверев имел на турнире соответствующий номер посева. Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты.