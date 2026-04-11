16:16 11.04.2026
Синнер впервые вышел в финал "Мастерса" в Монте-Карло

Синнер обыграл Зверева и впервые вышел в финал "Мастерса" в Монте-Карло

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу итальянца, который посеян на турнире под вторым номером. Третья ракетка мира Зверев имел на турнире соответствующий номер посева. Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты.
Синнер впервые сыграет в финале турнира в Монте-Карло. Он стал четвертым игроком после Роджера Федерера (2006), Рафаэля Надаля (2011) и Новака Джоковича (2015), кому удалось за один сезон выйти в финал "Мастерсов" в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.
В финале Синнер сыграет с победителем матча между действующим чемпионом испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и монегаском Валантеном Вашро.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Monte Carlo Masters
11 апреля 2026 • начало в 14:40
Завершен
Александр Зверев
0 : 21:64:6
Янник Синнер
