Талалаева прооперировали
14:00 11.04.2026 (обновлено: 14:04 11.04.2026)
Талалаева прооперировали

Главный тренер "Балтики" Талалаев перенес операцию на желудочно-кишечном тракте

Андрей Талалаев. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев успешно перенес операцию на желудочно-кишечном тракте, сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Наш главный тренер вчера перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Операция прошла по плану, самочувствие Андрея Викторовича положительное. На следующей неделе исходя из показателей здоровья будет приниматься решение о выписке", - говорится в сообщении команды.
"Балтика" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка за 23 тура. В субботу команда примет "Нижний Новгород" в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу.
ФутболРоссияАндрей ТалалаевБалтикаНижний НовгородРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спорт
 
