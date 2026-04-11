Талалаева прооперировали

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев успешно перенес операцию на желудочно-кишечном тракте, сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Наш главный тренер вчера перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Операция прошла по плану, самочувствие Андрея Викторовича положительное. На следующей неделе исходя из показателей здоровья будет приниматься решение о выписке", - говорится в сообщении команды.
"Балтика" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка за 23 тура. В субботу команда примет "Нижний Новгород" в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу.