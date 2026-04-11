СМИ: один из самых дорогих американских БПЛА исчез над Ормузским проливом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Один из самых дорогих американских БПЛА MQ-4C Triton исчез во время разведывательного полета над Ормузским проливом, пишет журнал Forbes.
По данным издания, БПЛА ВМС США, патрулировавший Ормузский пролив, направился в сторону Ирана, затем подал автоматический сигнал тревоги "код 7700" и начал снижаться, после чего его сигнал внезапно пропал с радаров.
"Инцидент отслеживался с помощью программы отслеживания полетов с открытым исходным кодом FlightRadar. Официального подтверждения того, разбился ли беспилотник, был ли сбит иранской ракетой или смог вернуться на базу, пока не поступало", — говорится в материале.
MQ-4C Triton - американский беспилотный разведывательный дрон для осуществления морской и прибрежной разведки. По данным Forbes, на 2024 год один такой БПЛА стоил 187 миллионов долларов. Аппарат может находиться в воздухе более 24 часов, летает на высоте до 18 тысяч метров и оснащен радиолокационной системой для наблюдения за морской поверхностью и обнаружения судов.
Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. В субботу в столице Пакистана Исламабаде пройдут переговоры между США и Ираном по урегулированию конфликта.
