"Что учудит Трамп": на Западе испугались за судьбу первой леди США - РИА Новости, 11.04.2026
05:36 11.04.2026 (обновлено: 14:32 11.04.2026)
"Что учудит Трамп": на Западе испугались за судьбу первой леди США

Христофору: Трамп может наказать жену после ее заявления про Эпштейна

Меланья Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Меланья Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может наказать первую леди Меланью Трамп после того, как она опровергла слухи о личных связях с осужденным за секс-торговлю финансистом Джеффри Эпштейном, такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Трамп проигрывает войну с Ираном, срывается на журналистов и хочет как можно меньше говорить о деле Эпштейна. Поэтому нам всем страшно за Меланью, ведь кто знает, что Трамп может учудить после ее слов. Какое наказание последует за привлечение внимания к этой теме", — сказал он.
По словам эксперта, Трамп наверняка был в ярости, когда его супруга решила вновь напомнить американцам о его возможной связи с Эпштейном.
"Подумайте хорошенько, что устроит Трамп своей жене, если он даже верных журналистов смешал с грязью за справедливую критику. Повторюсь, я очень боюсь за Меланью", — подытожил журналист.
Ряд СМИ в США и Европе ранее сообщали о якобы связях первой леди с ныне покойным Эпштейном. В сентябре газета Telegraph сообщала, что из новой книги британского писателя Эндрю Лоуни о герцоге Йоркском убрали упоминание о знакомстве Дональда Трампа с Меланьей через Эпштейна. Поводом стали претензии первой леди США, пригрозившей сыну бывшего лидера страны Джо Байдена Хантеру иском на миллиард долларов за "клевету" о ее связях с Эпштейном.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).
В миреСШАИранЕвропаДжеффри ЭпштейнМеланья ТрампДональд Трамп
 
 
