"Что учудит Трамп": на Западе испугались за судьбу первой леди США

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может наказать первую леди Меланью Трамп после того, как она опровергла слухи о личных связях с осужденным за секс-торговлю финансистом Джеффри Эпштейном, такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, Трамп наверняка был в ярости, когда его супруга решила вновь напомнить американцам о его возможной связи с Эпштейном.
"Подумайте хорошенько, что устроит Трамп своей жене, если он даже верных журналистов смешал с грязью за справедливую критику. Повторюсь, я очень боюсь за Меланью", — подытожил журналист.
Ряд СМИ в США и Европе ранее сообщали о якобы связях первой леди с ныне покойным Эпштейном. В сентябре газета Telegraph сообщала, что из новой книги британского писателя Эндрю Лоуни о герцоге Йоркском убрали упоминание о знакомстве Дональда Трампа с Меланьей через Эпштейна. Поводом стали претензии первой леди США, пригрозившей сыну бывшего лидера страны Джо Байдена Хантеру иском на миллиард долларов за "клевету" о ее связях с Эпштейном.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).