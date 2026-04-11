"Кажется странным": новое заявление Меланьи Трамп вызвало тревогу на Западе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Решение первой леди США Меланьи Трамп публично опровергнуть слухи о личных связях с осужденным за секс-торговлю финансистом Джеффри Эпштейном противоречит стратегии ее мужа, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung

"Появление Мелании Трамп стало неожиданностью. <…> Предложение первой леди также кажется странным, поскольку оно не соответствует предыдущей стратегии ее мужа в отношении скандала с Эпштейном Дональд Трамп и его окружение ранее старались уделять этому делу как можно меньше внимания", — говорится в материале.

Издание отмечает, что до сих пор неясно, почему Меланья Трамп решила публично привлечь внимание к почти забытому скандалу, учитывая, что она обычно предпочитает избегать внимания СМИ. Такой ход лишь подогрел у общественности слухи о том, что у нее мог произойти конфликт с американским лидером, подчеркивает газета.

Ряд СМИ в США Европе ранее сообщали о якобы связях первой леди с ныне покойным Эпштейном. В сентябре газета Telegraph сообщала, что из новой книги британского писателя Эндрю Лоуни о герцоге Йоркском убрали упоминание о знакомстве Дональда Трампа с Меланьей через Эпштейна. Поводом стали претензии первой леди США, пригрозившей сыну бывшего лидера страны Джо Байдена Хантеру иском на миллиард долларов за "клевету" о ее связях с Эпштейном.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).

По данным обвинителей, с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.