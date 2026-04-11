Симоньян рассказала, как Тигран Кеосаян впал в кому - РИА Новости, 11.04.2026
21:37 11.04.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Режиссер Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем, рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ Симоньян поделилась с Лерой Кудрявцевой, что за здоровьем Кеосаяна постоянно следили врачи, а сам он проходил каждый день 10 тысяч шагов, педантично принимал лекарства и регулярно обследовался.
Весь день перед госпитализацией Кеосаян провел на ногах, а вечером приехал на день рождения к общей подруге, рассказала Симоньян.
"У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался", - добавила она.
Симоньян рассказала, что на второй или третий день врачи сообщили ей, что мозг Кеосаяна разрушен полностью и надежды нет.
"Я все равно ходила каждый день с ним, разговаривала, читала ему, молилась. Он мне отвечал, насколько это возможно, как врачи говорили, рефлекторно. Глаза открывал, смотрел. Я тебе скажу, даже этот ад был лучше, чем сейчас, когда его вообще нет", - поделилась она.
Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. В его фильмографии - картины "Президент и его внучка", "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". В 2025 году вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию Маргариты Симоньян. Работал на радио и телевидении. Заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист России (2025).
Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.
