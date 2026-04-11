Симоньян рассказала, как Тигран Кеосаян впал в кому

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Режиссер Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем, рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ Симоньян поделилась с Лерой Кудрявцевой , что за здоровьем Кеосаяна постоянно следили врачи, а сам он проходил каждый день 10 тысяч шагов, педантично принимал лекарства и регулярно обследовался.

Весь день перед госпитализацией Кеосаян провел на ногах, а вечером приехал на день рождения к общей подруге, рассказала Симоньян.

"У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался", - добавила она.

Симоньян рассказала, что на второй или третий день врачи сообщили ей, что мозг Кеосаяна разрушен полностью и надежды нет.

"Я все равно ходила каждый день с ним, разговаривала, читала ему, молилась. Он мне отвечал, насколько это возможно, как врачи говорили, рефлекторно. Глаза открывал, смотрел. Я тебе скажу, даже этот ад был лучше, чем сейчас, когда его вообще нет", - поделилась она.

Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве . В его фильмографии - картины "Президент и его внучка", "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". В 2025 году вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию Маргариты Симоньян. Работал на радио и телевидении. Заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист России (2025).