Биолог рассказал об угрозе исчезновения сакуры в Японии

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Трудности с цветением сакуры, связанные с изменением климата в Японии, можно решить посредством выведения новых теплолюбивых сортов, нуждающихся в меньшем холоде для пробуждения, предположил биолог Дмитрий Сафонов.

Ранее в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин рассказал, что цветение сакуры в Москве можно увидеть в Аптекарском огороде, в ботаническом саду МГУ на Ленинских горах и в ландшафтной экспозиции "Японский сад" главного ботанического сада имени Цицина РАН

"Можно попробовать вывести новые теплолюбивые сорта, которым нужно совсем немного холода, чтобы проснуться. Вместо того, чтобы пытаться изменить климат в Японии на какой-то отдельно взятой территории на юге, где цветет сакура, мы можем взять и адаптировать сами растения к новым условиям", - сказал Сафонов в беседе с 360.ru

Биолог отметил, что из-за теплых зим и ранней весны в Японии, море вокруг которой нагревается быстрее, чем в среднем по миру, сакуры стали расцветать позже обычного и довольно скудно, что ставит выживание деревьев под угрозу.

Сафонов добавил, что сакуре необходимо промерзнуть в течение двух месяцев для последующего пробуждения, но в мире уже есть множество гибридов, которым хватает и двух недель морозов.