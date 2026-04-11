Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 11.04.2026
Биолог рассказал об угрозе исчезновения сакуры в Японии

Перейти в медиабанк
Цветение сакуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Трудности с цветением сакуры, связанные с изменением климата в Японии, можно решить посредством выведения новых теплолюбивых сортов, нуждающихся в меньшем холоде для пробуждения, предположил биолог Дмитрий Сафонов.
Ранее в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин рассказал, что цветение сакуры в Москве можно увидеть в Аптекарском огороде, в ботаническом саду МГУ на Ленинских горах и в ландшафтной экспозиции "Японский сад" главного ботанического сада имени Цицина РАН.
"Можно попробовать вывести новые теплолюбивые сорта, которым нужно совсем немного холода, чтобы проснуться. Вместо того, чтобы пытаться изменить климат в Японии на какой-то отдельно взятой территории на юге, где цветет сакура, мы можем взять и адаптировать сами растения к новым условиям", - сказал Сафонов в беседе с 360.ru.
Биолог отметил, что из-за теплых зим и ранней весны в Японии, море вокруг которой нагревается быстрее, чем в среднем по миру, сакуры стали расцветать позже обычного и довольно скудно, что ставит выживание деревьев под угрозу.
Сафонов добавил, что сакуре необходимо промерзнуть в течение двух месяцев для последующего пробуждения, но в мире уже есть множество гибридов, которым хватает и двух недель морозов.
По мнению ученого, искусственно охлаждать деревья зимой - технически нереальный метод, поэтому единственным способом остается выведение новых сортов.
ЯпонияМоскваРоссийская академия наукОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала