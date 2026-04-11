"Балтика" упустила победу над "Нижним Новгородом" в матче РПЛ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Футболисты калининградской "Балтики" сыграли вничью с "Нижним Новгородом" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Элдар Чивич (48-я минута) и Максим Петров (85) с пенальти. Голы гостей на счету Реналдо Сефаса (8) и Свена Карича (90+1).
Калининградцы провели третий матч чемпионата без главного тренера Андрея Талалаева. 20 марта КДК РФС дисквалифицировал специалиста на четыре игры РПЛ за поведение во встрече с ЦСКА.
"Балтика" набрала 44 очка и идет на четвертом месте в таблице РПЛ, "Нижний Новгород" (21 очко) занимает 14-е место, находясь в зоне стыков.
В следующем туре калининградская команда 19 апреля нанесет визит "Краснодару", а нижегородцы днем ранее примут московское "Динамо".
11 апреля 2026 • начало в 19:30
