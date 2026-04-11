Глава "Роскосмоса" рассказал Путину о выборе орбиты для РОС

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов рассказал президенту России Владимиру Путину о выборе орбиты для Российской орбитальной станции (РОС).
Ранее Баканов подчеркивал, что РОС станет следующим этапом после МКС. Было принято решение сохранить орбиту с наклонением 51,6 градуса, чтобы "опереться на уже созданный технологический задел и продолжить работу в более безопасных условиях благодаря меньшему воздействию космической радиации, чем на полярной орбите".
"По пилотируемой программе. Коротко скажу основное, это то, что в прошлом году приняли окончательное решение о наклонении орбиты, вы знаете, Денис Валентинович Мантуров (Первый вице-премьер РФ - ред.) вам подробно рассказывал. Решение приняли после того, как запустили спутник "Бион" Российской академии наук, спасибо Геннадию Яковлевичу Красникову (президент РАН - ред.), на полярную орбиту. Радиация оказалась выше. Наша задача увеличивать миссии, чтобы люди как можно дольше могли находиться на орбите, а из того, что повышенная радиация просто это сделать будет невозможно", - рассказал Баканов.
"И споры закончились?" - спросил президент РФ.
"Да. Провели президиум с академией наук, со всеми участниками, с гражданскими, с военными", - отметил глава "Роскосмоса".
"А сколько на этой высокой орбите мог бы экипаж находиться?" - уточнил Путин.
"Сейчас он находится до 270 суток. Я думаю, что мы и до года доведем спокойно. На той - поскольку радиация на 20 процентов выше, это, соответственно, Владимир Владимирович, и просто рисковать здоровьем, и сокращать миссии - ни в коем случае нельзя", - ответил Баканов.
Развёртывание РОС начнётся в 2028 году в составе Международной космической станции. В 2030 году она будет отстыкована от МКС и начнёт автономную работу.