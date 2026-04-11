08:46 11.04.2026 (обновлено: 08:47 11.04.2026)
Самолет с делегацией США приземлился в Исламабаде, пишут СМИ

Reuters: делегация США приземлилась в Исламабаде перед переговорами с Ираном

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Самолет с американской делегацией, которая должна принять участие в переговорах с Ираном, приземлился в Исламабаде, утверждает Рейтер со ссылкой на пакистанские источники.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
"Правительственный самолет США, перевозящий высших американских чиновников, приземлился в Исламабаде перед переговорами с Ираном", - передает агентство со ссылкой на два источника из Пакистана.
Также агентство передало со ссылкой на источник, что в столицу Пакистана прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Согласно изученным РИА Новости полетным данным, после дозаправки в Париже борт вице-президента США Джей Ди Вэнса вылетел оттуда около 01.05 мск и позднее, около 07.41, мск отключил транспондер, находясь над Таджикистаном, перед тем как войти в воздушное пространство Пакистана.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже сообщалось, что мирные переговоры пройдут в субботу в Пакистане.
Вэнс в ходе поездки в Пакистан возглавит делегацию, в состав которой также вошли Уиткофф и Кушнер. Помимо этого сообщалось, что американских переговорщиков будут сопровождать эксперты совета национальной безопасности США, госдепартамента и Пентагона.
В миреСШАПакистанИранДональд ТрампДжаред КушнерСтив УиткоффМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
