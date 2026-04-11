Ученый рассказал о рисках проекта по повороту сибирских рек

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Проект переброски стока сибирских рек несёт экологические риски для экосистем донорских рек, а также технические и технологические риски, включая испарение, рост минерализации, подтопление и заболачивание по трассе канала, сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

"Риски в основном экологические. Если мы заберём воду из одних рек, то непонятно, как будет функционировать экосистема тех рек в условиях дефицита воды", - сказал Болгов.

Он добавил, что существуют также технические и технологические риски.

"Если вода подаётся по каналу в ту же Среднюю Азию, то она будет испаряться, минерализация будет увеличиваться, и по трассе канала будет идти подтопление и заболачивание за счёт фильтрации воды из канала", - пояснил учёный.

Поэтому в современных проектах предусмотрены водоводы, отметил Болгов.

"Надо понимать, что через две тысячи километров на другом конце этого водовода вытечет вода совершенно другого химического состава, поскольку в водоводе она без доступа кислорода, что приводит к потере ее качества", - заключил он.