Ученый рассказал о рисках проекта по повороту сибирских рек

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Проект переброски стока сибирских рек несёт экологические риски для экосистем донорских рек, а также технические и технологические риски, включая испарение, рост минерализации, подтопление и заболачивание по трассе канала, сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
"Риски в основном экологические. Если мы заберём воду из одних рек, то непонятно, как будет функционировать экосистема тех рек в условиях дефицита воды", - сказал Болгов.
Он добавил, что существуют также технические и технологические риски.
"Если вода подаётся по каналу в ту же Среднюю Азию, то она будет испаряться, минерализация будет увеличиваться, и по трассе канала будет идти подтопление и заболачивание за счёт фильтрации воды из канала", - пояснил учёный.
Поэтому в современных проектах предусмотрены водоводы, отметил Болгов.
"Надо понимать, что через две тысячи километров на другом конце этого водовода вытечет вода совершенно другого химического состава, поскольку в водоводе она без доступа кислорода, что приводит к потере ее качества", - заключил он.
С 1968 года в Советском Союзе шла подготовка к переброске части стока сибирских рек в Среднюю Азию, но в 1986 под воздействием экологической экспертизы работы были прекращены. Проведённые в ходе подготовки исследования позволили получить важные сведения о водном режиме, которые до сих пор находят применение в климатическом прогнозировании. Сегодня, в условиях растущей нехватки воды в южных областях России, Крыму и Центральной Азии, обращение к советским наработкам по "повороту рек" выглядит закономерным и оправданным.
