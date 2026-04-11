Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Праздничное богослужение собрало большое количество верующих, среди них присутствуют общественные и политические деятели, а также курсанты Московского суворовского военного училища.