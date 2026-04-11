Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Ирака Низара Амиди по случаю его избрания, пожелав успехов и выразив надежду на развитие дружественных российско-иракских отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Ирак. Желаю вам успехов на этом высоком посту. И, конечно, рассчитываю, что ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений", - говорится в тексте телеграммы.
В субботу более 220 депутатов парламента Ирака во втором туре проголосовали за кандидатуру Амеди на пост президента спустя пять месяцев после избрания законодательного собрания.