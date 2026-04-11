Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака
21:06 11.04.2026 (обновлено: 21:12 11.04.2026)

Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Ирака Низара Амиди по случаю его избрания, пожелав успехов и выразив надежду на развитие дружественных российско-иракских отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Ирак. Желаю вам успехов на этом высоком посту. И, конечно, рассчитываю, что ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений", - говорится в тексте телеграммы.
В субботу более 220 депутатов парламента Ирака во втором туре проголосовали за кандидатуру Амеди на пост президента спустя пять месяцев после избрания законодательного собрания.
Грузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Ирак объявил, что его нефть снова доступна для отгрузки, пишут СМИ
6 апреля, 10:22
 
