Путин отметил, что Баканов освоился на посту главы "Роскосмоса"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Дмитрий Баканов освоился на посту главы "Роскосмоса" за время с момента назначения на должность.
Путин в субботу накануне Дня космонавтики провел встречу с Бакановым в Кремле. Завершая беседу, президент уточнил у Баканова, сколько времени он уже занимает пост руководителя "Роскосмоса". Глава корпорации ответил, что с момента назначения прошел год и два месяца.
"Вы целиком в материале и уже, по-моему, освоились в отрасли", - отметил президент.
Путин назначил своим указом Баканова руководителем "Роскосмоса" 6 февраля 2025 года.