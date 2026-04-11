Путин отметил, что Баканов освоился на посту главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 11.04.2026
20:12 11.04.2026 (обновлено: 23:42 11.04.2026)
Путин отметил, что Баканов освоился на посту главы "Роскосмоса"

Путин: Баканов освоился на посту главы "Роскосмоса" в момент назначения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Дмитрий Баканов освоился на посту главы "Роскосмоса" за время с момента назначения на должность.
Путин в субботу накануне Дня космонавтики провел встречу с Бакановым в Кремле. Завершая беседу, президент уточнил у Баканова, сколько времени он уже занимает пост руководителя "Роскосмоса". Глава корпорации ответил, что с момента назначения прошел год и два месяца.
"Вы целиком в материале и уже, по-моему, освоились в отрасли", - отметил президент.
Путин назначил своим указом Баканова руководителем "Роскосмоса" 6 февраля 2025 года.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
