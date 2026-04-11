Врач рассказал, можно ли есть мясо в первый день после Великого поста

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщила, что после строгого поста нельзя резко возвращаться к обычному режиму питания, стоит постепенно вернуть в меню молочные продукты, рыбу, а мясо вообще начинать лишь через 2-3 дня после окончания поста.

« "Перейти от строгого поста к пасхальному столу непросто. Первые 3-4 дня обходиться желательно без тяжелых блюд и продуктов, особенно у больных заболеваниями печени желчного пузыря и поджелудочной железы, а также больным сахарным диабетом. Мясо лучше отложить на 2-3 дня", - сказала врач.

Возвращаясь к мясу, лучше начинать с легких и нежирных сортов вроде курицы или молочной телятины. А вот сразу после поста лучше начинать употреблять кисло-молочные продукты, например, творог и кефир, варить каши, запекать овощи, употреблять нежирную рыбу и морепродукты.