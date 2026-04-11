Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, можно ли есть мясо в первый день после Великого поста
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Религия
 
09:02 11.04.2026 (обновлено: 09:08 11.04.2026)
Врач рассказал, можно ли есть мясо в первый день после Великого поста

Гепатолог Царан: после поста нельзя резко переходить к обычному режиму питания

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОсвящение пасхальных куличей
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщила, что после строгого поста нельзя резко возвращаться к обычному режиму питания, стоит постепенно вернуть в меню молочные продукты, рыбу, а мясо вообще начинать лишь через 2-3 дня после окончания поста.
"Перейти от строгого поста к пасхальному столу непросто. Первые 3-4 дня обходиться желательно без тяжелых блюд и продуктов, особенно у больных заболеваниями печени желчного пузыря и поджелудочной железы, а также больным сахарным диабетом. Мясо лучше отложить на 2-3 дня", - сказала врач.
Возвращаясь к мясу, лучше начинать с легких и нежирных сортов вроде курицы или молочной телятины. А вот сразу после поста лучше начинать употреблять кисло-молочные продукты, например, творог и кефир, варить каши, запекать овощи, употреблять нежирную рыбу и морепродукты.
"Старайтесь есть каждые три часа, но будьте умеренными в порциях, чтобы организм привык к нагрузке. И не засиживайтесь долго за столом, совмещайте застолье с активным отдыхом - это могут быть прогулки, мероприятия на свежем воздухе, к примеру, игры, дающие физическую нагрузку и эмоциональный подъем", - посоветовала врач.
Крашеные яйца - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Врач рассказала, сколько хранятся вареные яйца
10 апреля, 02:38
 
РелигияОбществоПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала