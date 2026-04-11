Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 11.04.2026

В Перми открылся всероссийский фестиваль "Научная Вселенная Первых"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 11 апр - РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Научная Вселенная Первых" открылся в Перми, ребята из 62 регионов России презентуют на мероприятии более 250 авторских разработок.
Как передает корреспондент РИА Новости, церемония открытия фестиваля "Научная Вселенная Первых" состоялась в субботу в конгрессно-выставочном центре "Пермь Экспо". На стендах свои разработки показывают школьники и студенты из 62 регионов РФ, проявившие себя в сфере науки и технологий: победители и призёры Всероссийского конкурса научного творчества "Будущее Первых", активные участники научных клубов и проекта "Волонтёры науки". Также в рамках мероприятия лидерами технологического рынка проводятся научно-популярные лекции.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
В Музее Победы открылась выставка о первопроходцах советской космонавтики
Вчера, 00:42
Как сообщили агентству организаторы фестиваля, проект направлен на вовлечение детей и молодежи в сферу исследований и разработок для развития российской науки. Его участниками стали более двух тысяч человек.
Мероприятие продолжится 12 и 13 апреля Всероссийским конкурсом детских инженерных изобретений "Инженеры транспорта" и другими событиями. Кроме того, школьники посетят технологичные предприятия региона и передовые научные лаборатории, где познакомятся с достижениями пермских учёных.
Глава Российской академии наук Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Глава РАН рассказал о вкладе ученых в освоение космоса
6 апреля, 15:31
 
ПермьРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала