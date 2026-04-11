В Перми открылся всероссийский фестиваль "Научная Вселенная Первых"

ПЕРМЬ, 11 апр - РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Научная Вселенная Первых" открылся в Перми, ребята из 62 регионов России презентуют на мероприятии более 250 авторских разработок.

Как передает корреспондент РИА Новости, церемония открытия фестиваля "Научная Вселенная Первых" состоялась в субботу в конгрессно-выставочном центре "Пермь Экспо". На стендах свои разработки показывают школьники и студенты из 62 регионов РФ , проявившие себя в сфере науки и технологий: победители и призёры Всероссийского конкурса научного творчества "Будущее Первых", активные участники научных клубов и проекта "Волонтёры науки". Также в рамках мероприятия лидерами технологического рынка проводятся научно-популярные лекции.

Как сообщили агентству организаторы фестиваля, проект направлен на вовлечение детей и молодежи в сферу исследований и разработок для развития российской науки. Его участниками стали более двух тысяч человек.