Названо число северных оленей в России

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Численность северных оленей в России составляет не более 1,9 миллиона особей, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник отдела животноводства и рационального природопользования Арктики Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН Александр Южаков.

"Численность домашних северных оленей на начало 2026 года составляла, по экспертным данным, не более 1 миллиона 600 тысяч животных. Численность диких северных оленей - не более 300 тысяч", - сказал Южаков.