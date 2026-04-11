Названо число северных оленей в России
07:20 11.04.2026
Названо число северных оленей в России

РИА Новости: численность северных оленей составляет не более 1,9 миллиона особей

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Численность северных оленей в России составляет не более 1,9 миллиона особей, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник отдела животноводства и рационального природопользования Арктики Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН Александр Южаков.
"Численность домашних северных оленей на начало 2026 года составляла, по экспертным данным, не более 1 миллиона 600 тысяч животных. Численность диких северных оленей - не более 300 тысяч", - сказал Южаков.
Он отметил, что самой многочисленной породой является ненецкая: поголовье насчитывает около 1,2 миллиона животных.
Уточняется, что северных оленей разводят коренные малочисленные народы, которые проживают в Арктической зоне. Россия является лидером по численности этих животных, выпасающихся в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Саха-Якутии, а также на Таймыре и на Чукотке.
