Шабанов пропустит ближайший матч "Айлендерс" в НХЛ из-за травмы

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов выбыл из-за травмы, сообщил тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Питер Дебур, слова которого приводит журналист Стефен Роснер в соцсети Х.
У россиянина выявлена травма верхней части тела, сроки восстановления не уточняются.
"Айлендерс" осталось провести в регулярном чемпионате матчи против "Оттавы Сенаторз" (11 апреля), "Монреаль Канадиенс" (12 апреля) и "Каролины Харрикейнз" (14 апреля). С 91 очком клуб идет четвертым в таблице Столичного дивизиона, вне зоны плей-офф.
Шабанову 25 лет, в дебютном сезоне в НХЛ он провел 44 матча и набрал 18 очков (5 голов + 13 передач).