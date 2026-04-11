Рейтинг@Mail.ru
Шабанов пропустит ближайший матч "Айлендерс" в НХЛ из-за травмы - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
20:02 11.04.2026
Шабанов пропустит ближайший матч "Айлендерс" в НХЛ из-за травмы

© Официальный сайт "Айлендерс"Максим Шабанов
© Официальный сайт "Айлендерс"
Максим Шабанов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов выбыл из-за травмы, сообщил тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Питер Дебур, слова которого приводит журналист Стефен Роснер в соцсети Х.
У россиянина выявлена травма верхней части тела, сроки восстановления не уточняются.
"Айлендерс" осталось провести в регулярном чемпионате матчи против "Оттавы Сенаторз" (11 апреля), "Монреаль Канадиенс" (12 апреля) и "Каролины Харрикейнз" (14 апреля). С 91 очком клуб идет четвертым в таблице Столичного дивизиона, вне зоны плей-офф.
Шабанову 25 лет, в дебютном сезоне в НХЛ он провел 44 матча и набрал 18 очков (5 голов + 13 передач).
ХоккейСпортМаксим ШабановПитер ДебурНью-Йорк АйлендерсОттава СенаторзМонреаль КанадиенсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала