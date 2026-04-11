МВД направило 22 тонны гуманитарного груза пострадавшим в Дагестане

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники министерства внутренних дел по СКФО направили 22 тонны гуманитарного груза пострадавшим от стихийного бедствия в Дагестане, сообщило МВД России.
"По инициативе сотрудников ЦГЗ ГУ МВД России по СКФО и при поддержке начальника окружного полицейского Главка генерал-полковника полиции Сергея Бачурина в республику направлен гуманитарный груз для жителей, чьи дома и быт нарушило стихийное бедствие. Всего в пострадавшие районы отправлено 22 тонны груза", - говорится в сообщении в канале МВД РФ на платформе Мах.
Отмечается, что в состав груза вошли крупы, мука, яйца, сахар, соль, растительное масло, молочная продукция, чай, кофе, сырные изделия, сухофрукты, картофель, капуста, лук, свекла, морковь, а также консервы, маринады и соки.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.