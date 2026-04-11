МВД направило 22 тонны гуманитарного груза пострадавшим в Дагестане

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники министерства внутренних дел по СКФО направили 22 тонны гуманитарного груза пострадавшим от стихийного бедствия в Дагестане, сообщило МВД России.

Отмечается, что в состав груза вошли крупы, мука, яйца, сахар, соль, растительное масло, молочная продукция, чай, кофе, сырные изделия, сухофрукты, картофель, капуста, лук, свекла, морковь, а также консервы, маринады и соки.